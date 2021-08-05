Diyarbakır DSİSpor’un gençleri fırtına gibi

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Diyarbakır DSİSpor’un 2010 doğumlu futbolculardan oluşan genç futbol takımı, Van’da devam eden turnuvada ortaya koyduğu başarılı performansla göz kamaştırıyor. YeşilBeyazlı gençler, oynadıkları ilk iki maçı 30 ve 50 gibi farklı skorlarla kazanarak şampiyonluk için iddialı hale geldi.

Alt yapıda başarılı çalışmalara imza atan Diyarbakır DSİSpor’un çeşitli yaş kategorilerindeki futbol takımları başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Teknik sorumlular Ahmet Tanış ve Müslüm Doğan yönetimindeki takım, Van’da devam eden turnuvada rakiplerine gol yağdırıyor. 2010 doğumlu futbolculardan oluşan takım, ilk maçında Mardin ekibini 30 ve ikinci sınavında da Van Erciş ekibini 50 yenerek şampiyonluk için büyük avantaj elde etti. DSİ Diyarbakır Bölge Müdür Mahir Arslan, alt yapıya verdikleri önem ve yapılan yatırımların semeresini almaya devam ettiklerini belirterek kurum olarak çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

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