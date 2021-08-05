Kayapınar Belediyesi’nden YKS tercih desteği

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Kayapınar Belediyesi, üniversite adaylarına tercih döneminde destek olmak için "YKS Tercih İşlemlerinde Yanınızdayız” projesi ile Peyas Bilgi Evi 1’de YKS Tercih Destek Merkezi kurdu. Öğrenciler, 513 Ağustos tarihleri arasında hizmet verecek olan merkezde uzman eğitimciler eşliğinde tercihlerini yapabilecekler.

Hayata geçirdiği dev projelerle ilçede yaşayan vatandaşların refah seviyesini yükseltmeyi hedefleyen Kayapınar Belediyesi, açtığı eğitim kurslarıyla da öğrencileri geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Kayapınar Belediyesi, eğitim dönemi boyunca Bilgi Evlerinde açtığı üniversite hazırlık kursları ile üniversite sınavına hazırladığı gençleri tercih döneminde de yalnız bırakmadı. Kayapınar Belediyesi Peyas Mahallesindeki Bilgi Evi 1’de YKS Tercih Destek Merkezi kurdu. “YKS Tercih işlemlerinde Yanınızdayız” projesi çerçevesinde kurulan YKS Tercih Destek Merkezi ile ilçede yaşayan öğrencilerin geleceklerini etkileyecek kararlarında doğru yönlendirilmesi hedefliyor. Uzman eğitimcilerin görev yaptığı YKS Tercih Destek Merkezi, 513 Ağustos tarihleri arasında öğrencileri ağırlayacak.

“Doğru tercih konusunda yardımcı oluyoruz”

Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, sınava hazırlık sürecinde olduğu gibi tercih sürecinde de öğrencilerin yanında olduklarının altını çizerek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrencileri tercih döneminde de yalnız bırakmayacaklarını, "YKS tercih işlemlerinde yanınızdayız" projesiyle öğrencilere doğru tercih konusunda yardımcı olacaklarını kaydederek, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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