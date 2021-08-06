Oğlu dağa kaçırılan baba: HDP Kürtler üzerinden rant yapıyor



Burak EMEK-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin evlat nöbeti, 704'üncü gününe girdi. 5 yıl önce, henüz 14 yaşındayken İstanbul Arnavutköy´deki evinden 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek çıkan bir daha da haber alınamayan oğlu Tuncay için eylem yapan Şevket Bingöl, "PKK dağdan inip silahla çocuk götürmüyor. HDP alıp götürüyor. HDP Kürtler üzerinden rant yapıyor" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos´ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar´ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 704 gündür devam eden eyleminde, Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 31'e yükseldi.

'ANNE VE BABALARIN CİĞERİNİ YAKAN HDP'

İstanbul Arnavutköy'de, 5 yıl önce 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen oğulları Tuncay için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, 704 gündür burada olduklarını ve HDP'den bir açıklama gelmediğini söyledi. Bingöl, "Çocuklarımızı HDP götürdü. Buradaki annelerin ve babaların ciğerini yakan HDP, başka da kimse değildir. PKK dağdan inip silahla çocuk götürmüyor. HDP alıp götürüyor. HDP Kürtler üzerinden rant yapıyor. O kadar zulüm yapmışlar ki Kürtlere, bir de zulmü kabul etmiyorlar. PKK ve HDP zulmediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, zulmetmiyor. Çünkü bunu HDP yapıyor. O kadar Müslüman var bu ülkede, kimse bize destek olmuyor. Demiyorlar ki, HDP bu çocukları götürdü, yarın bizim de çocuklarımızı götürür. Oğlum Tuncay, beni duyuyorsan eğer tehditler aldım. Kardeşlerini de tehdit ediyorlar. Orayı bırak gel, ben senin için her şeyi göze aldım. Ben burayı terk etmeyeceğim sen gelene kadar da burada seni bekleyeceğim. Mutlaka kaç Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim ol ben seni alıp eve götüreyim" diye konuştu.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2021-08-06 12:48:40



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