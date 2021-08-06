Evlat nöbetindeki baba, teslim olan PKK’lılarla görüşmesini anlattı Baba Celil Begdaş: "Aralarında çocuğumun da olduğu 16 kişi HDP’den kayıtları yapılıp, futbol maçı bahanesiyle Suriye’ye götürülmüş”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 704’üncü gününe girerken, teslim olan örgüt mensuplarıyla görüşen baba Celil Begdaş, dağa kaçırılan ve aralarında kendi çocuğu olan 16 çocuğun Suriye’ye futbol maçı için götürüldüğünü, ardından korkutularak bir daha geri gelmediklerini ifade ettiklerini söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 703. gününde de sürüyor. Diyarbakır’da 5 Mayıs 2019’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için 3 Eylül 2019’da HDP binası önüne gelerek 693 gündür oturma eylemini sürdüren baba Celil Begdaş, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan çocuklarla görüştüğünü söyledi.



“Çocukları futbol maçı bahanesiyle zorla dağa götürmüşler”

Teslim olan bütün çocuk ve gençlerle görüşme gerçekleştirdiğini anlatan baba Celil Begdaş, “Yaklaşık 704 gündür burada evlat nöbetindeyiz. Benim oğlumun dağa kaçırılması buradan tespiti yapıldı ve nedeni teslim olanlar bizlere tüm gerçeklikleri anlattılar. Aralarında benim çocuğumun da olduğu 16 kişi 11’i oyuncu 5’i yedek olarak futbol maçını götürülme bahanesiyle HDP il binasında kayıtları yapıldıktan sonra önce Suriye’ye ardından da PKK’lılara teslim edilmiş. Benim oğlumda şuanda Suriye’de bulunmaktadır. Çocuklar, bizi buraya futbol maçı için getirdiniz, neden geri götürmüyosunuz’ sorusunu sorunca, PKK’lıların ‘biz sizi bırakırsak, siz bizim her şeyimizi bildiğiniz için bırakmıyoruz’ dediklerini bana anlattılar” dedi.



Ben oğlumu HDP’den istiyorum ve peşlerini bırakmayacağım”

HDP’lilere seslenen ve oğlunu isteyen baba Begdaş, “Ben artık HDP’nin peşini bırakmayacağım, oğlumu bana getirsinler. Oğlumun zorla dağa kaçırıldığı tespit edildi. Bizim çocuklarımızı PKK’lılar zorla tutuyorlar. Bunu herkes bilsin ki benim oğlumu HDP götürmüştür. Oğluma da sesleniyorum, oğlum kaç gel teslim ol” diye konuştu.

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