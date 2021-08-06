Kur’an-ı Kerim’e geçen öğrenciler başarı belgelerini aldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, Bilgi Evleri’nde eğitim gören öğrencilerine, Kur’anı Kerim’e geçmeleriyle başarı belgesi verildi.
Büyükşehir Belediyesi’nin, öğrencilerin tatil dönemini verimli geçirmeleri amacıyla açtığı yaz kurslarında eğitimler devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, yaz kursları bünyesinde açtığı “Elifbadan Kur’anı Kerim’e” eğitimlerini tamamlayan öğrencilere, başarı belgelerini düzenlediği etkinlikle verdi. Bilgi Evi Seminer Salonunda, gerçekleşen etkinliğe eğitmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Etkinlik kursta eğitim alan öğrencilerin, Kur’anı Kerim tilavetinin okumasıyla başladı.
Yapılan çeşitli ikramlar, öğrenci ve eğitmenlerin koro şeklinde okudukları ilahiler devam eden program, başarı belgelerinin dağıtılmasıyla sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.