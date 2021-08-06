Diyarbakır yemekleri eğitim kursu başladı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kentin lezzetlerini tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla açtığı yöresel yemekler kursu eğitimleri başladı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, genç kadınların kentin zengin gastronomisi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olması için Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda yöresel yemekler kursu açtı. Kursa kabul edilen 100 kadın kursiyer, 1 aylık eğitimde süresinde Diyarbakır’ın tescilli yemeklerinden duvaklı pilav, kibemumbar, meftune, mehir, tirit, gebol, kaburga dolması ile sütlü nuriye ve şillike gibi 30 lezzetin yapımı ve sunumunu öğrenecek.

Eğitim sonunda başarılı olan 30 kadın büyükşehir belediyesinin, kentin yeni kültürsanat merkezi olarak belirleyip yakın zamanda çevre düzenleme çalışmasını tamamlayarak hizmete sunduğu Keçi Burcu’nda mutfakta ürettikleri 30 tescilli Diyarbakır yemeğini yerli ile yabancı turistlerin beğenisine sunacak.

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