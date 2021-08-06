Diyarbakır DSİSpor'dan çifte çeyrek final başarısı

Van’da devam eden gençler futbol turnuvasına katılan Diyarbakır DSİSpor’un 2009 ve 2010 doğumlu futbolculardan oluşan iki takımı da grup aşamasını lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Van Erciş ekibinin iki takımı 60 ve 30’lık sonuçlarla farklı mağlup eden YeşilBeyazlı iki takımı da yarın çeyrek final maçlarına çıkacak.

Diyarbakır DSİSpor’un futbol alt yapı takımları Van’da katıldıkları turnuvada başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Grup aşamasını lider tamamlayan DSİSpor’un 2009 ve 2010 futbolculardan oluşan iki takımı çeyrek finale yükselme başarısını gösterdi. 2009 doğumlulardan oluşan takım Van Erciş ekibini 60 gibi açık farklı skorla mağlup etti. 2010 doğumlu futbolcuların oynadığı takım ise yine Van Erciş’i 30’la geçerek grubu lider tamamladı.

Diyarbakır DSİSpor’un iki takımı da çeyrek final maçlarını yarın sabah oynayacak. Çeyrek final maçlarını kazanmaları halinde yarı final maçlarını da yarın akşam oynayacaklar. Turnuvada final maçları Pazar günü oynanacak.

Van 75. Yıl Spor Tesisleri’nde oynanan maçlarda başarılı bir grafik çizen Diyarbakır DSİSpor’un teknik heyet ve futbolcuları elde edilen başarıyı kendilerine her konuda destek veren DSİ Diyarbakır Bölge Müdürü Mahir Arslan ve Yeşilbeyazlı Kulübün Başkanı Mehmet Derviş Yıldız’a hediye etti.

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