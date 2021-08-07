Diyarbakır'da 'Telafide Ben de Varım' etkinliği kapsamında Zerzevan Kalesi'ne gezi düzenlendi

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Korona virüs nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan 'Telafide Ben de Varım' programı kapsamında tarihi Zerzevan Kalesine çıktı.

Yenişehir Gazi Ortaokulu Müdürü Berçem Yalçınkaya öğretmen ve öğrencileri ile arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çeken Zerzevan Kalesine günübirlik ziyaret gerçekleştirdi. Öğrenciler, pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen programda tarihi Zerzevan Kalesini rehberler eşliğinde gezip bilgi aldı.

Gazi Ortaokulu Müdürü Berçem Yalçınkaya; "Öğrencilerimiz, Çınar ilçemize bağlı Demirölçek Mahallesi sınırları içinde yer alan tarihî yapı ve askerî yerleşim alanı Zerzevan Kalesini gezerek tarihe bir yolculuk yaptı. Doğa ve tarihin birleştiği Zerzevan'a gönüllü hizmet eden Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun'a ve yardımsever ekibine 'Telafide Ben de Varım' etkinliklerinde paydaşımız oldukları için ve desteklerinden dolayı Gazi Ortaokulu ailesi olarak çok teşekkür ederiz. Herkesi Zerzevan Kalesini görmeye davet ediyoruz" dedi.

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