Büfede baba ile oğullarına sopalı ve sandalyeli saldırı

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da büfe işleten R.Ö. (65) ile oğulları R.Ö. (37) ve H.Ö., tartıştıkları karşı büfenin çalışanları tarafından sopa ve sandalyelerle darbedildi. Kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Büfe işleten R.Ö. ve oğulları H.Ö., ile R.Ö.´ye, yakındaki büfenin çalışanları `Müşteri çaldığı´ iddiasıyla küfredince tartışma çıktı. Tartışma sırasında karşı büfenin çalışanları R.Ö.´nün iş yerine girdi. Grup, R.Ö.´ye yumruk atınca kavga çıktı. Grup, R.Ö. ve oğullarına sopa ve sandalyelerle saldırdı. Çevredekiler içeri girip tarafları ayırdı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kavga sonrası yaralanan R.Ö. ve oğulları polis merkezine giderek şikayetçi oldu.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-08-07 11:18:41



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