Su borcu yapılandırma kampanyasında son günler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne, su faturası, gecikme faizi ve cezaları biriken abonelerin borçlarını ödeyebilmeleri için başlattığı yapılandırma kampanyası 31 Ağustos’ta sona eriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü’nün, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması Kanunu’nun Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından su borcu olanlar için başlattığı yapılandırma kampanyasına müracaatlar devam ediyor.

DİSKİ, yapılandırmaya başvurmak isteyen vatandaşların işlemlerini rahatlıkla yapabilmesi için ödeme noktalarındaki personel sayısını arttırdı. Uzun sıra oluşmaması için ödeme noktalarında vatandaşların işlemlerini kontrollü şekilde yapılmasının sağlayan DİSKİ personeli, kurulan seyyar vezneler ve mobil tahsilat araçlarıyla da hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar, borç yapılandırması müracaatlarını ALO 185 ve DİSKİ web sitesi üzerinden de yapabiliyor. Kampanyanın başladığı günden itibaren 34 milyon 394 bin 557 liralık borcun yapılandırıldığı çalışmada şimdiye kadar 17 milyon 521 bin lira tahsilat yapıldı, 16 milyon 873 bin lira ise aylık taksitlere bölündü.



Yapılandırılacak toplam su borcu 108 milyon lira

Geçtiğimiz Aralık ayında başlatılan yapılandırmayla ilgili bilgileri hatırlatan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, “Önceki yapılandırmamızdan 22 bin 107 abonemiz yararlandı ve 14 milyon 458 lira ödeme aldık. Taksitleri hala devam eden abonelerimiz var. Yeni yapılandırmamızdan 140 bin 469 abonemiz yararlanabilecek. Bahsi geçen abonelerimizin 108 milyon liralık yapılandırma işlemleri için DİSKİ tüm birimleriyle hazır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.