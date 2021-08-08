Diyarbakır şenliğe hazırlanıyor

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, Zerzevan Kalesi'nde yapılacak olan 2021 Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne yönelik hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldır Antalya Saklı Kkentte düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı gök bilim açık etkinliği olan Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansının destekleriyle, bu yıl tarihi Zerzevan Kalesi'nde yapılacak. UNESCO tarafından Dünya Koruma Mirası Listesine aday gösterilen ve Türkiye’de gökyüzü gözleminin en iyi yapılacağı 10 noktadan birisi olarak kabul edilen 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi'nde '2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Şenliği' adıyla 31 Ağustos2 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek. Şenlik öncesinde Vali Karaloğlu da ilgililerle bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan hazırlıkların masaya yatırıldığı toplantıda Vali Karaloğlu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Devam eden pandemi süreciyle ilgili tedbirlerinde ele alındığı toplantıda, PCR testlerinden HES kodu sorgulamalarına ve gözlem alanında uygulanacak tedbirlerden araç parkları ve katılımcı sayılarına kadar tüm detaylar tek tek görüşüldü. Ayrıca toplantıda şenlik boyunca kurumlarca açılacak stantlar ve yapılacak etkinlikler de ayrıntılarıyla değerlendirildi. Toplantı sonrasında Vali Karaloğlu beraberindeki yetkililerle etkinliklerin yapılacağı Zerzevan Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Şenlikte, vatandaşlar bir yandan uzmanlarla birlikte gökyüzünü inceleme fırsatı bulurken diğer yandan dünyanın en iyi korunan Mithras tapınağında binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi sahibi olacak ve çadırlarla iki gece alanda konaklayabilecek. Türkiye'nin dört bir yanından binden fazla gök bilim meraklısı vatandaşın profesyonel ve amatör astronomlarla bir araya geleceği şenlikte aynı zamanda seminerler, yarışmalar ve gök bilimle ilgili birçok atölye ile etkinlik düzenlenecek.

Milli Uzay Programı vizyonuyla düzenlenen etkinliklerle gençlerin uzaya ilgisinin arttırılması hedefleniyor.

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