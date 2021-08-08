Diyarbakır şenliğe hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır şenliğe hazırlanıyor

İHA

Diyarbakır şenliğe hazırlanıyor

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, Zerzevan Kalesi'nde yapılacak olan 2021 Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne yönelik hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldır Antalya Saklı Kkentte düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı gök bilim açık etkinliği olan Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansının destekleriyle, bu yıl tarihi Zerzevan Kalesi'nde yapılacak. UNESCO tarafından Dünya Koruma Mirası Listesine aday gösterilen ve Türkiye’de gökyüzü gözleminin en iyi yapılacağı 10 noktadan birisi olarak kabul edilen 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi'nde '2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Şenliği' adıyla 31 Ağustos2 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek. Şenlik öncesinde Vali Karaloğlu da ilgililerle bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan hazırlıkların masaya yatırıldığı toplantıda Vali Karaloğlu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Devam eden pandemi süreciyle ilgili tedbirlerinde ele alındığı toplantıda, PCR testlerinden HES kodu sorgulamalarına ve gözlem alanında uygulanacak tedbirlerden araç parkları ve katılımcı sayılarına kadar tüm detaylar tek tek görüşüldü. Ayrıca toplantıda şenlik boyunca kurumlarca açılacak stantlar ve yapılacak etkinlikler de ayrıntılarıyla değerlendirildi. Toplantı sonrasında Vali Karaloğlu beraberindeki yetkililerle etkinliklerin yapılacağı Zerzevan Kalesi'nde incelemelerde bulundu.
Şenlikte, vatandaşlar bir yandan uzmanlarla birlikte gökyüzünü inceleme fırsatı bulurken diğer yandan dünyanın en iyi korunan Mithras tapınağında binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi sahibi olacak ve çadırlarla iki gece alanda konaklayabilecek. Türkiye'nin dört bir yanından binden fazla gök bilim meraklısı vatandaşın profesyonel ve amatör astronomlarla bir araya geleceği şenlikte aynı zamanda seminerler, yarışmalar ve gök bilimle ilgili birçok atölye ile etkinlik düzenlenecek.
Milli Uzay Programı vizyonuyla düzenlenen etkinliklerle gençlerin uzaya ilgisinin arttırılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Saman yüklü kamyon alt geçide takıldı: Yola savrulan balyalar trafiği kilitledi
YEREL HABERLER Saman yüklü kamyon alt geçide takıldı: Yola savrulan ...
Su borcu yapılandırma kampanyasında son günler
YEREL HABERLER Su borcu yapılandırma kampanyasında son günler
Diyarbakır’da bardaktan boşalırcasına yağmur Kısa süreli etkili olan yağmur Diyarbakır sıcaklığını kırdı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bardaktan boşalırcasına yağmur Kısa ...
Diyarbakır’da bir büfede ‘Müşteri çalma’ kavgası güvenlik kamerasında Yaşanan ‘Müşteri çalma’ tartışması sonrası çıkan kavgada büfe savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bir büfede ‘Müşteri çalma’ kavgası ...
Kırklar Dağı tesislerine yapılan devlet yatırımları tahrip edildi Kimliği belirsiz kişiler Kırklar Dağı’na yerleştirilen banklara ve mobilyalara zarar verdi
YEREL HABERLER Kırklar Dağı tesislerine yapılan devlet yatırımları ...
Oğlu zorla dağa kaçırılan evlat nöbetindeki anneden, PKK’ya sert tepki Anne Mevlüde Üçdağ: “Onlar insanlıktan çıkmış hayvandır, insanlar dağda yaşayamaz ama hayvanlar yaşar”
YEREL HABERLER Oğlu zorla dağa kaçırılan evlat nöbetindeki anneden, ...
Diyarbakırlı kadınlara ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimi
YEREL HABERLER Diyarbakırlı kadınlara ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ ...
HDP önünde eylem yapan anneden oğluna: Kaç çocuk gelip teslim oldu, sen de gel
YEREL HABERLER HDP önünde eylem yapan anneden oğluna: Kaç çocuk ...
Annesi, 14 yaşındaki kızını odasında silahla vurulmuş buldu 
YEREL HABERLER Annesi, 14 yaşındaki kızını odasında silahla vurulmuş ...
Diyarbakır'da küresel ısınma ile artan su ihtiyacı tartışıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da küresel ısınma ile artan su ihtiyacı ...
Büfede baba ile oğullarına sopalı ve sandalyeli saldırı
YEREL HABERLER Büfede baba ile oğullarına sopalı ve sandalyeli ...
Diyarbakır'da 'Telafide Ben de Varım' etkinliği kapsamında Zerzevan Kalesi'ne gezi düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'Telafide Ben de Varım' etkinliği ...
Diyarbakır’da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı Vali Münir Karaloğlu, kendi eliyle hasadını yaptığı karpuzu kesti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da yarışacak tescilli karpuzların hasadı ...
Diyarbakır’da 112 sağlık çalışanlarına, tehdit ve hakaret kamerada Korona virüs hastası şahsın yakınları ambulansa alınmayınca, sağlık çalışanlarına küfür, hakaret ile saldırdı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 112 sağlık çalışanlarına, tehdit ve ...
Ambulansa alınmayan koronavirüs hastasının yakınları sağlıkçılara hakaret etti
YEREL HABERLER Ambulansa alınmayan koronavirüs hastasının yakınları ...
Diyarbakır Valisi, hasadı yapılan 45 kiloluk karpuzu kılıçla kesti/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi, hasadı yapılan 45 kiloluk karpuzu ...
Diyarbakır Valisi, hasadı yapılan 45 kiloluk karpuzu kılıçla kesti
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi, hasadı yapılan 45 kiloluk karpuzu ...
Hani Gürbüz Gençlik Merkezi’nde eğitimler başladı
YEREL HABERLER Hani Gürbüz Gençlik Merkezi’nde eğitimler başladı
Diyarbakır DSİSpor'dan çifte çeyrek final başarısı
YEREL HABERLER Diyarbakır DSİSpor'dan çifte çeyrek final başarısı
Diyarbakır yemekleri eğitim kursu başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır yemekleri eğitim kursu başladı
Kur’an-ı Kerim’e geçen öğrenciler başarı belgelerini aldı
YEREL HABERLER Kur’an-ı Kerim’e geçen öğrenciler başarı belgelerini ...
Sıcaktan bunalan çocuklar soluğu Anzele’de aldı
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan çocuklar soluğu Anzele’de aldı
Bağlar Belediyesi’nden aşı konusunda örnek çalışma Çalışanları aşı olmaya teşvik etmek için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi’nden aşı konusunda örnek ...
Tehlikeye aldırış etmeden serinliyorlar
YEREL HABERLER Tehlikeye aldırış etmeden serinliyorlar