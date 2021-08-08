Diyarbakır'da korkutan korona virüs rakamları Prof. Dr. Recep Tekin'den korona virüs uyarısı: “Yatan hastalarda 2 doz Biontech aşı olan yok” Diyarbakır’da korona virüsten genç kesim yatışı arttı

Diyarbakır son zamanlarda aşı oranı en düşük ve vaka oranı en yüksek iller arasına girdi. Prof. Dr. Recep Tekin, aşı olmayan vatandaşların risk altında olduğunu ve hastanelerde yatan hastalarda 2 doz Biontech aşısı olan hastanın olmadığını belirterek, yatan hastalarda genç kesimin arttığını söyledi.

Vaka sayısında mavi kategorideyken kırmızı kategoriye geçen, önlem ve tedbirler artırılmasına rağmen vatandaşların bunlara uymamasından dolayı her geçen gün vakaların arttığı Diyarbakır'da ortaya çıkan tablolar korkutuyor. Aşı oranının düşük olduğu kentte, hastanede doluluk oranı fule yakın hale gelirken, yatan hastalarda 2 Biontech aşısı yapanların olmadığı ortaya çıktı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, yatan hastaların yüzde 90’ının aşısız veya iki doz veya tek doz Sinovac aşısı olanların olduğunu, bunun dışında tek doz Biontech olanlar yüzde 10'unu oluştururken, iki doz Biontech aşısı olup yatan hastanın olmadığını açıkladı.



Hastaneler doldu

Hastane doluluk oranına da dikkat çeken Prof. Dr. Tekin, hastanelerde yer bulamama problemi yaşanacağını kaydetti. Prof. Dr. Tekin, “Vaka sayılarına baktığımızda vaka sayılarımız ve hastanelerde doluluk oranı da arttı. Biz Dicle Üniversitesi olarak ve klinik ile yeni yoğun bakım açtık kliniklerimiz nerdeyse fule yakın gidiyor. Diğer hastanelere baktığımızda da aynı duyumları alıyoruz. Vaka sayıları ve doluluk oranları çok arttı, böyle giderse gerçekten hastanelerde yer bulamayacak hale geliriz, o yüzden şimdiden dikkat etmek gerekiyor” dedi.



“Yatışlarda gençler daha çok”

Yatan hastalar arasında aşı olmayan, sinovac aşısı tek ve iki doz olanların yüzde 90’a kadar olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Recep Tekin, genç neslin yatışlarının artığını vurguladı. Prof. Dr. Tekin, “Yatan hastaların profiline baktığımızda özellikle genç hastalarda bir artış görüyoruz, yaşlı nüfusta var ama genç nüfusta yatış daha fazla olmaya başladı” diye konuştu.



“2 doz Biontech aşısı olup hastanede yatan yok”

Yatan hastalar arasında yüzde 90’ı aşısız veya 2 doz Sinovac aşısı olanlar olduğunu hatırlatan Tekin, yüzde 10’luk kesimin tek doz Biontech olduğunu, 2 doz Biontech aşısı olanların hastanede yatışı olmadığını belirtti. Prof. Dr. Tekin, “Aşı olarak bakacak olursak çoğu aşısız yüzde 8090 aşısız veya iki doz Sinovac ya da tek doz Sinovac olan kişiler. Bunun dışında tek doz Biontech olanlar yüzde 510’luk kısmı oluşturuyor. Tek doz Biontech aşısı olup yatan hastamız var ama iki doz Biontech aşısı olup yatan hastamız yok gibi. Bu da şunu gösteriyor ki özellikle iki doz Biontech olmuş kişilerin hastaneye yatış oranı veya yoğun bakıma yatış oranı nerdeyse yok gibi. Özellikle bu iki doz Biontech aşısını öncelikle olalım ve bu hastalıktan korunalım" şeklinde konuştu.

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