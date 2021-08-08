Diyarbakır'da kurs binasının çatısında yangın

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, üç katlı Kuran kursu binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahelesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde çıktı. Üç katlı Kuran kursu binasının çatısında dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar meydana geldi. İtfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-08-08 17:26:45



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