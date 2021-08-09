Yollarda cam silen, su satan çocuklar toplandı, ailelerine ceza uygulandı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, kırmızı ışıkta bekleyen araçların camlarını silip, sürücülere su satarak trafiği tehlikeye sokan çocuklara yönelik operasyon düzenlendi. 11 çocuk tespit edilerek, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yenişehir ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçların camlarını silmek ve sürücülere su satmak için trafiği tehlikeye sokan çocuklar, çevredekiler tarafından ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye gelerek çalışma yapan bekçi ve zabıtalardan oluşan ekip, tespit ettikleri 11 çocuğu yakaladı. Çocuklar, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, emniyete çağırılan ailelerine de para cezası kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-08-09 11:06:35



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