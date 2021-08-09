Beşikçi’den kırsal mahallelerde inceleme

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Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatıyla yeni projeler, yetiştiricilik, üretim ve turizm konularında muhtarlara ve işletme sahiplerine bilgilendirme ziyaretlerinde bulundu.

Kırsal kalkınma projelerine büyük önem veren Kaymakam Beşikci, "Kırsala yönelik projelerimizle kadınlarımızın istihdama katılımlarını sağlamayı, kırsal alanlardaki ekonominin geliştirilmesini ve iş imkanlarının arttırılmasını, yerel kalkınma kapasitesinin güçlendirilmesini, yaşam kalitesinin arttırılmasını, kırsal çevrenin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu amaçlarla kırsal hizmetler müdürlüğü ekiplerimiz muhtarlarımızla, işletme sahiplerimizi ziyaret ederek bilgilendirme çalışmaları yaptı" dedi.

Bunun yanı sıra kırsal hizmetler müdürlüğü Dönümlü, Elidolu, Alpu ve Hantepe Mahalle muhtarlarıyla birlikte, hayvancılık ve fidancılık işletmeleri yöneticileriyle projeler konusunda istişarelerde bulundu.

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