Kapalı ve klimalı ortamlarda duranlara korona uyarısı Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin: "Delta varyantı bulaşının en yoğun olduğu yerler kapalı alanlardır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapalı ve klimalı ortamlarda duranlara korona uyarısı Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin: "Delta varyantı bulaşının en yoğun olduğu yerler kapalı alanlardır”

İHA

Kapalı ve klimalı ortamlarda duranlara korona uyarısı Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin: "Delta varyantı bulaşının en yoğun olduğu yerler kapalı alanlardır”

Diyarbakır’da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar kapalı ortamlarda bulunan klimaların önünde uykuya daldı, uzmanlar uyararak delta varyantı bulaşının en fazla olduğu yerlerin kapalı alanlar ve klima önleri olduğuna işaret etti.
Diyarbakır’da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar kendilerini kapalı ortamlarda bulunan klimalı alanlara attı. Genellikle yaşlıların vakit namazı sonrası camilerde serinleyerek uykuya dalmasının büyük bir risk taşıdığını ve kapalı ortamlarda bulaşın 10 kat daha fazla olduğunu söyleyen Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, delta varyantının en hızlı yayılma alanlarının klimalı ve kapalı ortamların olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Recep Tekin, son zamanlarda Diyarbakır’da vaka sayısının artmasının en büyük sebeplerinden birinin maske, sosyal mesafe ve temizliğin önemi kadar kapalı alanların da etkili olduğunu kaydetti. Tekin, “Bilindiği üzere Diyarbakır’da vaka sayısı artmaya başladı. İşin doğrusu buna üzülüyoruz ama şaşırmıyoruz, çünkü geçen yılda aynı durumla karşı karşıya kaldık. Diyarbakır’da havalar ısındı bununla birlikte normalleşmelerde oldu. Baktığımız zaman sahada kapalı ortamlarda çok fazla kişi bir araya geliyor ve maskede olmadığı zaman Covid19 bulaşması çok oluyor. Şunu da çok iyi biliyoruz ki özellikle delta varyantının bulaşıcılığının daha kolay ve hızlı olduğu için kapalı ve klimalı ortamlarda bulaşıcılığı çok daha fazla oluyor. Bunun dışında taziye düğün gibi toplu etkinliklerde bir araya geliyor, maskede takmadıkları için virüsün bulaşıcılığı daha kolay oluyor. Böyle de olunca vaka artışları söz konusu ve şehrimize baktığımız zaman hastanelerimizdeki doluluk oranı giderek artıyor. Birçoğunu da aşısız ve iki doz sinovac aşı yaptırmış olanlar oluşturuyor. O yüzden halkımızdan şunu istiyoruz, pandemi devam ediyor ve şehrimizdeki vaka sayıları çok fazla maske, temizlik, hijyene kesinlikle dikkat edelim. Özellikle kapalı ortamlardan kapalı ortamlardan uzak durmaya olabildiğince özen gösterelim. Mümkünse toplu görüşmelerden ve kalabalık ortamlardan uzak duralım ve aşılarımızı biran önce olalım bu şekilde vaka sayılarını azaltmaya çaba gösterelim” dedi.

“Yaşlılarımız dikkat camilerde uyumayalım”
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, yaşlı vatandaşların camilerde vakit namazı sonrası geçirdikleri vakitlerin tehlikeli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Tekin, “Birde şimdi sahaya baktığımızda havaların çok ısınmasıyla birlikte özellikle kapalı serin ve klimalı ortamlar çok cazip geliyor bunların içlerinden de bir tanesi olan camilerimizde de vakit namazı sonrası yaşlılarımızı burada yatıp vakit geçirdiklerini görebiliyoruz. Onlardan isteğimiz şu özellikle yaşlı hastalarımız Covid19 açısından daha risk oluşturuyor. Lütfen kapalı ortamlarda da uzun uzadıya vakit geçirmeyelim, camiye gidecekleri varsa da maske, mesafeye dikkat ederek namazlarını kılıp ondan sonra çıksınlar. Çünkü kapalı ortamlarda uzun süre vakit geçirmek Covid19 bulaşıcılığı konusunda ciddi risk oluşturuyor. Bu konuda da gerekli hassasiyeti gösterelim çünkü yaşlılar bizim için kıymetli bizim değerlerimiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır merkezli 6 ilde dev dolandırıcılık operasyonu 52 vatandaşı internet üzerinden dolandıran 8 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 6 ilde dev dolandırıcılık ...
'Aşıdan sonra doktor ölümlerinden söz edilmiyor'
YEREL HABERLER 'Aşıdan sonra doktor ölümlerinden söz edilmiyor'
Diyarbakır´da Kent Ormanı girişindeki yangına 3 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da Kent Ormanı girişindeki yangına 3 ...
Diyarbakır’da ormanlık alanı ateşe veren 3 kişi yakalandı, alevler büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ormanlık alanı ateşe veren 3 kişi ...
Iğdır- Ankara seferini yapan uçak, Diyarbakır'a acil iniş yaptı
YEREL HABERLER Iğdır- Ankara seferini yapan uçak, Diyarbakır'a acil ...
Beşikçi’den kırsal mahallelerde inceleme
YEREL HABERLER Beşikçi’den kırsal mahallelerde inceleme
Diyarbakır’da camide kurulan taziyede korona cirit attı, 30 kişi virüse yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da camide kurulan taziyede korona cirit ...
HDP önünde eylem yapan baba: Oğlumu PKK'ya sattılar
YEREL HABERLER HDP önünde eylem yapan baba: Oğlumu PKK'ya sattılar
Alipınar’da kaldırımlar huzur buluyor
YEREL HABERLER Alipınar’da kaldırımlar huzur buluyor
Taziyeye giden aynı aileden 30 kişi, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Taziyeye giden aynı aileden 30 kişi, koronavirüse ...
Diyarbakır en ucuz su kullanan 3’üncü şehir
YEREL HABERLER Diyarbakır en ucuz su kullanan 3’üncü şehir
Evlat nöbetindeki babadan, PKK’ya ‘orman yangınları’ tepkisi Baba Süleyman Aydın: “PKK hem ciğerimizi yaktı, hem de ormanlarımızı ateşe verdi”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki babadan, PKK’ya ‘orman yangınları’ ...
Vali Karaloğlu: “Eğil’in çehresi değişiyor”
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: “Eğil’in çehresi değişiyor”
Dicle Elektrik ile DÜ arasında yüksek lisans ve staj işbirliği
YEREL HABERLER Dicle Elektrik ile DÜ arasında yüksek lisans ve staj ...
Yollarda cam silen, su satan çocuklar toplandı, ailelerine ceza uygulandı
YEREL HABERLER Yollarda cam silen, su satan çocuklar toplandı, ...
Sakiler Diyarbakırlılara unutulmaz gece yaşattı
YEREL HABERLER Sakiler Diyarbakırlılara unutulmaz gece yaşattı
Erken aşı olmayanlara uyarı: “Geç kalınmış aşının faydası yok, antikor oluşumu süreci var” Diyarbakır’da günlük vaka sayısı 2 bini aştı
YEREL HABERLER Erken aşı olmayanlara uyarı: “Geç kalınmış aşının ...
Diyarbakır’da gece yarısı şüpheli paket hareketliliği ATM önüne bırakılan bavul fünye ile patlatıldı, içinden elbise çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da gece yarısı şüpheli paket ...
Hayvan kesim yerinde silahlı ve satırlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
YEREL HABERLER Hayvan kesim yerinde silahlı ve satırlı kavga: 1 ölü ...
Seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti, faciadan döndü
YEREL HABERLER Seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti, ...
Diyarbakır’da yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ...
Diyarbakır’da korkutan yangın Kur'an kursu çatısındaki yangın son anda söndürüldü
YEREL HABERLER Diyarbakır’da korkutan yangın Kur'an kursu ...
Diyarbakır'da kurs binasının çatısında yangın
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kurs binasının çatısında yangın
Bağlar'ı özüne kavuşturan doğal görüntüler
YEREL HABERLER Bağlar'ı özüne kavuşturan doğal görüntüler