Dicle ilçesinde 'Aşı ol, indirimi yakala' kampanyası

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül, artan korona virüs vakalarına karşın, ilçedeki vatandaşların aşı olmalarını teşvik etmek için örnek bir uygulamayı hayata geçirdi.

Kurum amirleri ve birçok sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile değerlendirme toplantısı yapan Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, korona virüse karşı aşı yapacak olan vatandaşların belirlenen esnaftan indirimli alışveriş yapabilmelerine vesile oldu. İlçede başlatılan 'Aşı ol indirimi yakala' kampanyası kapsamında belirlenen esnafın rızası da alındı. Korona virüs vakalarının önüne geçilmesi hedeflenen ve vatandaşları aşı olmaya teşvik etmeyi amaçlayan uygulama sayesinde aşı olan vatandaşlar, ilçede belirlenen esnafta yüzde 10 ile yüzde 20 arasında indirimli alışveriş yapma imkanı bulabilecek.

Dicle ilçesinde ayrıca zaman zaman hoparlörlerden korona virüse karşı vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması hususunda uyarı yapılıyor. Yapılan duyuruda Dicle’de artan korona virüs vakalarına karşı maske, mesafe, hijyen uyarısında bulunuluyor. Duyuruda vatandaşların sağlıkları için maske takmalarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulanırken, korona virüse karşı aşı olunulması gerektiği de belirtildi.

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