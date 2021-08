Sokak sokak gezerek vatandaşlara aşı çağrısında bulundu

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Gürsel ve Nükhet Coşkun Caddelerinde esnaf ziyaretinde bulunurken, bir çok vatandaştan eve misafir olma daveti aldı. Adresleri tek tek not ederek ziyaret sözü veren Beyoğlu, vatandaşlara aşı olma ve tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin cadde ve sokaklarını tek başına gezerek vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu. Gürsel ve Nükhet Coşkun Caddelerine çıkarma yapan Başkan Beyoğlu, esnafı iş yerlerinde ziyaret ederek yolda karşılaştığı vatandaşlara aşı ve kurallara uyma konusunda telkinlerde bulundu. Aşı olmanın hastalığa karşı en iyi korunma yöntemi olduğunu belirten Beyoğlu, ”Bu tablo Diyarbakır’a yakışmıyor. İnsanların kafasını karıştıran ve hiçbir bilimsel temeli olmayan aşı karşıtı söylentilere itibar etmeyelim. Zaman kaybetmeden aşı olalım, bununla beraber bu süreç bitene kadar maske, sosyal mesafe ve temizlik gibi hayati önem taşıyan kuralları ihmal etmeyelim” dedi.

Esnaf ziyareti sırasında bir çok vatandaş, Beyoğlu’nu evine misafir olmaya davet etti. Vatandaşların adreslerini tek tek not alan Beyoğlu, en kısa zamanda ziyaret etme sözü verdi. Beyoğlu, esnaf ziyareti sırasında kendisine aktarılan sorunların çözümü ve hizmetlerde aksama yaşanmaması için ilgili birimlere talimat vererek, ”Bu işin bizzat takipçisi olacağım. Sizlerden gelen talepler başımız gözümüz üzerine. Biz bunları çözmekle sorumluyuz” diye konuştu.

Bazı esnaf bugüne kadar defalarca karşılaştıklarını dile getirdikleri Beyoğlu’nu çay ikramına davet etti. Beyoğlu, “Bizi her defasında bağrınıza basıyorsunuz. Bu tutumunuz bizim için dünyanın en güzel ikramı ve duygusudur” şeklinde yanıt verdi.

