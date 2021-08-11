Üçkuyu Mahallesine Edebiyat Parkı

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından Üçkuyu Mahallesinde kitap okumayı ve şiir yazmayı sevenlere yönelik çok amaçlı kültür park inşa ediliyor. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ilçede bir birinden farklı projelere imza atmaya devam ediyor. Üçkuyu Mahallesinde Edebiyat, kitap ve şiir severlere yönelik olarak, 5 bin 500 metrekare alana sahip Edebiyat Parkı inşa edilecek. Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci Edebiyat Parkının proje aşamasının tamamlandığını ve çok yakın bir süre içerisinde parkın inşasına başlanacağı müjdesini vererek, "Edebiyat, şiir ve kitap bir ülkenin geçmişteki düşünce yapısını, dünya anlayışını, kültür ve uygarlık birikimini yeni kuşaklara aktarır. Böylece kuşaklar arasında köprü kurarak yeni kuşakların daha iyiyi ve doğruyu bulmalarını, ayrıca estetik düşünceyi öğrenmelerini sağlar. Bu nedenle gençlerimiz özelinde şiir, kitap ve edebiyat severlere yönelik olarak Üçkuyu Mahalle'mizde şairler ve edipler şehrine yakışır bir park inşa edeceğiz. Edebiyat Parkımızda gençlerimizin yararlanacağı ve kitap şeklindeki özel tasarımıyla inşa edilecek kitap kafe, şiirli oturma bankları, ücretsiz hikaye otomatı, üzerinde Diyarbakır'ın yetiştirdiği şairler, edebiyatçılar ve edipleri anmak adına onların fotoğraflarının yer alacağı aydınlatma direkleri ve objeler, çocuk oyun alanları, ağaçlandırmalar, kamelyalar, yürüyüş yolları, sokak hayvanı besleme noktaları bulunacaktır. Çok sevileceğini düşündüğümüz bu parkımız vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Edebiyat Parkında Diyarbakırlı şairlerin ve yazarların sözlerini içeren bankların da yer alacağı belirtildi.

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