11 yıl önce düğünde çıkan kavgada 2 kişinin öldürülmesi olayına karışan 5 kişi yakalandı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)SİİRT'te 11 yıl önce sokak düğününde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişinin öldürülmesi olayına ilişkin 6 yıl 8 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılan firari 5 kişi, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt´in Barış Mahallesi'nde 11 yıl önce yapılan sokak düğününde iki grup arasında çıkan kavgada M.C.T. ve M.Ş.T.´nin öldürülmesine ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan 5 kişinin Bismil ilçesi Köseli Mahallesi'nde bir adreste saklandıklarını tespit etti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Ağustos´ta adrese baskın yaparak M.B.E. (56), H.E. (55), A.E. (33), H.E. (32) ve M.E.´yi (28) gözaltına alındı. Ekipler yaptıkları çalışmada M.B.E.'nin 25 yıl, H.E.'nin 10 yıl, A.E.'nin 10 yıl, H.E.'nin 10 yıl ve M.E.'nin de 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.B.E., H.E., A.E. ve M.E. tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-08-11 18:03:26



