11 yıl önce düğünde çıkan kavgada 2 kişinin öldürülmesi olayına karışan 5 kişi yakalandı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)SİİRT'te 11 yıl önce sokak düğününde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişinin öldürülmesi olayına ilişkin 6 yıl 8 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılan firari 5 kişi, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt´in Barış Mahallesi'nde 11 yıl önce yapılan sokak düğününde iki grup arasında çıkan kavgada M.C.T. ve M.Ş.T.´nin öldürülmesine ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan 5 kişinin Bismil ilçesi Köseli Mahallesi'nde bir adreste saklandıklarını tespit etti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Ağustos´ta adrese baskın yaparak M.B.E. (56), H.E. (55), A.E. (33), H.E. (32) ve M.E.´yi (28) gözaltına alındı. Ekipler yaptıkları çalışmada M.B.E.'nin 25 yıl, H.E.'nin 10 yıl, A.E.'nin 10 yıl, H.E.'nin 10 yıl ve M.E.'nin de 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.B.E., H.E., A.E. ve M.E. tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-08-11 18:03:26
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.