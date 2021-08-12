Diyarbakır'da mera kavgası: 1 ölü

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Esat TAŞTEKİN/ERGANİ, (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde iki aile arasında mera yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Olay, öğle saatlerinde Dicle ilçesinin kırsal Halefan Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında mera yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Erdal Kaçar (46) vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaçar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Ergani Esat TAŞTEKİN

2021-08-12 14:42:04



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