Diyarbakır'da mera kavgası: 2 ölü (2)

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YARALI KURTARILAMADI

Gündoğdu Mahallesi'nde iki aile arasında mera yüzünden çıkan ve Erdal Kaçar'ın (46) hayatını kaybettiği silahlı kavgada ölü sayısı, helikopter ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cuma Umay (44) ile 2'ye yükseldi.

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ(Diyarbakır), (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Ergani Esat TAŞTEKİN

2021-08-12 16:22:34



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