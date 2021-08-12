Dicle Elektrik’ten yüksek elektrik faturası açıklaması “Yüksek faturalar, tüketim artışından kaynaklanıyor”

Yüksek elektrik faturalarıyla ilgili iddialara yanıt veren Dicle Elektrik, aşırı sıcaklar nedeniyle yüksek enerji tüketiminin söz konusu olduğunu belirterek, vatandaşların itiraz etmeden önce mutlaka tüketim rakamlarını önceki aylarla kıyaslaması gerektiğini açıkladı.

Dicle Elektrik hizmet bölgesinde elektrik faturalarıyla ilgili artan itirazlar ve sosyal medyada öne sürülen iddialara yanıt verdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle klima kullanımının enerji tüketimini artırdığına dikkat çekilerek, bunun da elektrik faturalarına yansıdığı vurgulandı. Açıklamada tüketicilerin elektrik faturalarına itiraz etmeden önce son ayın tüketim rakamını önceki aylarla karşılaştırması gerektiği ifade edildi. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığına dikkat çekilen açıklamada, ''Bölgemizde buna ek olarak yaşanan kuraklığın da etkisiyle yüksek enerji tüketimi söz konusudur. Serinlemek amacıyla aşırı klima kullanımı ve su temininde kullanılan su pompaları enerji tüketimini büyük oranda artırmaktadır. Nitekim bu artışı günlük verilerimizde de açıkça görüyoruz'' denildi.



Yanlış bilgilerle provokasyon yapanlara suç duyurusu

Açıklamada ayrıca sosyal medyada bazı hesaplardan yapılan paylaşımlarda elektrik faturalarının şişirildiği yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu, faturalarda bir anormallik söz konusu olmadığı vurgulanarak, vatandaşların haklı gerekçelerle yapacakları itirazların mutlaka değerlendirileceği ancak ödenmeyen faturalar hakkında işlem yapılacağı ve sosyal medya üzerinden yanlış bilgiler vererek, provokasyonda bulunanlar hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulacağı aktarıldı.

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