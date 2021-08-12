Diyarbakır'da, takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi, Selahaddin Eyyubi Bulvarı kavşağında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu direğe çarptıktan sonra takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem alırken, otomobilde sıkışan yaralı 3 kişi ise ekipler ile çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Bir süre trafik oluşan yol ise otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL
2021-08-12 22:31:14
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