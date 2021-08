Almanya’da 'rahmin alınmalı' denildi, Diyarbakır’da sağlığına kavuştu

Almanya’da yaşayan 41 yaşındaki Hülya Düşmen, miyom problemleri nedeniyle sancılarından kurtulmak için birçok hastaneye başvurdu. Rahminin alınması gerektiğini duyan Düşmen, Diyarbakır’da rahimi alınmadan miyomlardan kurtuldu.

Almanya’da yaşayan 41 yaşındaki Hülya Düşmen geçtiğimiz yıl sancıları artınca İzmir’de tatilde iken doktora başvurdu. Miyom teşhisi konulan hastaya doktor tarafından problem olmayacağı söylendi. Almanya'ya döndükten sonra sancıları artan hasta, Almanya’da da birçok hastaneye başvurdu. Miyomları büyüdüğü için alınması gerektiğini öğrenen hasta, ameliyat masasına yatma kararı aldı. Rahmine yakın bir miyomun olduğu gerekçesiyle rahminin de alınacağını duyan hasta, ameliyat olmaktan vazgeçerek araştırmaya başladı. İnternette yaptığı araştırmalar sonucunda Diyarbakır’da başarılarıyla adından söz ettiren Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e ulaştı. Almanya’dan Diyarbakır’a gelen hasta, Prof. Dr. Çoksüer’in yaptığı kontroller sonrası yüzde 99 rahim alınmadan miyomların alınacağını duyması sonrası ameliyat masasına yattı. Toplamda 6 adet büyük miyomları bulunan hasta rahmi alınmadan ameliyat oldu.



“Rahimi alınacak denilmiş, başarıyla miyomu aldık”

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, ameliyatın başarılı geçtiğini kaydetti. Prof. Dr. Çoksüer, “Hastamız Almanya’dan geldi daha önce doktora gitmiş, bir sürü yerde rahmin alınacağını ve çok riskli bir ameliyat olduğunu söylemiş. Tabi hasta internetten araştırarak kliniğimize geldi. Sadece miyomun alınacağını özellikle ısrarla ben rahmin alınmasını istemiyorum dedi. Çünkü 3 yere ayrı ayrı gitmiş özellikle Almanya’da da birçok yere gitmiş rahminin tamamen alınacağı burada da birçok yere gittiğinde sadece rahim alınacağını miyomun riskli olduğu için ancak rahimin alınarak bunun çözüme gidebileceği söylenmiş. Biz de tabi hastaya baktık detaylı değerlendirdik, hastaya riskleri ve faydalarını anlatıp sadece miyom almaya karar verdik. Miyom alabileceğimizi bu konuda tecrübemiz donanmamız iyi olduğu için, özellikle miyom ameliyatları konusunda her türlü desteği verebileceğimizi söyledik. İyi bir iletişim halinde olarak miyomları aldık. Buradaki amacımız rahmi korumak rahmi koruduğumuz zaman doğurganlık, kafası sizi korumaya çalışıyor. Çünkü ilerde çocuk sahibi olmak istediğinizde, rahim korumak bizim için önemli. Bende bir tıp bebek uzmanı olarak rahimin korunması bizim için en önemli aşamalardan bir tanesi o yüzden biz hasta rahmini koruduk. Şu anda sağlıklı bir şekilde dün ameliyatını yaptık, ayakta gayet iyi bir şekilde konforlu ameliyat oldu. Bugün de inşallah taburcu olacak ve sağ salim bir şekilde hastamızı Almanya’ya göndereceğiz. Rabbim şifa versin inşallah her hayırlısı diyoruz. Burada başarının ana anahtarı doğru klinik doğru hekim ve doğru tedavi başarının ana anahtarı, biz de burada bu yaklaşımla hastaya destek olmaya çalışıyoruz. Şu anda hastamız gayet iyi Allah şifa versin diyoruz, Rabbim sağlık nasip etsin” dedi.



“Almanya’da rahim alınmadan miyom alınmaz dediler”

41 yaşındaki hasta Hülya Düşmen, Almanya’da başvurduğu birçok doktordan, rahim alınmadan miyomun alınmayacağını öğrenince araştırmalar sonucunda Diyarbakır’a geldiğini kaydetti. Düşmen, “Almanya’dan geldim, İzmir’de tesadüfen eseri bir doktora gittim orada baya rahatsızlandım. Ondan önce de vardı tatile gittik oraya yine rahatsızdım dedim bir Türkiye’deki doktora görüneyim İzmir’de göründüm miyom var dedi. Ama korkmayın dedi, rahatsız etmez bu 34 senedir baya rahatsız etti. Her zaman gittiğim kendi doktoruma gittim, oda rahimin hepsini alırız dedi hatta dedim Türkiye’de bir doktora gitmişim miyomları yalnız alabilirim dedi. Kesinlikle dedi hiç kimse bu miyomları yalnız alamaz hatta, İstanbul da ki doktorda öyle hiç kimse alamaz dedi çünkü tam rahimin ağzında bir miyom var dedi. O kanama yaparsa rahimin hepsini alınır. Hakan hocayı internette takip ettim. Baktım Diyarbakır’da yazıyor, bir de baya okudum, yani miyomlar konusunda tecrübeli bir doktor. Yalnız alabiliyor miyomları, Almanya’dan Diyarbakır’a geldik. Buraya da şimdi tatile geldik tatilden buraya geldik karar verdik dedim işte olacağım, falan bana dedi yani şeyi de var kanama falan olursa rahimi de alabiliriz ama dedi miyomları yüzde 99 yalnız alırım. Çok şükür ameliyatımız başarılı geçti, rahatım iyiyim. Yani çoğu kişi Almanya’da baya tanıdığım arkadaşlarımda olmuştu miyomlardan hatta birkaç kişiye önerdim. Rahimin hepsini almıştılar miyomlar yalnız değil tüm rahimi alanlar oldu baya ama herkes önerdi Almanya’da rahimi al diye hayır, dedim şansımı deneyeceğim” diye konuştu.

