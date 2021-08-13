Yüksek sıcaklık sokak hayvanlarını da etkiledi

Diyarbakır'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

Yaz aylarında en sıcak kentlerden biri olan Diyarbakır’da insanlar gibi sokak hayvanları da sıcaktan çok etkileniyor. Hayvanlar sur diplerinde ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeye çalışırken uzmanlar sıcak havada bozulan yemeklerin hayvanlara verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Kedi ve köpeklerin midesinin sanılandan daha hassas olduğunu belirten uzmanlar sokaklarda gölgeliklerin yapılması tavsiyesinde bulundu.

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