Diyarbakır’daki cinayetin şüphelileri yakalandı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde meydan gelen arazi anlaşmazlığı nedeniyle hayatını kaybeden S.K.’nın cinayet şüphelileri yakalandı.

Olay, 27 Mart’a Çermik ilçesi Yayıklı Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 53 yaşındaki S.K. isimli vatandaşın cinayet şüphelileri V.K. ve V.K. yakalandı. Diyarbakır Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Yayıklı mahallesinde 27 Mart 2021 günü iki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga olayı meydana gelmiştir. Meydana gelen olayda S.K. 52 yaşında öldürülmüş, şüphelilerden C.K., S.K. ve Y.K. tutuklanmış, V.K. ve C.K. olay yerinden kaçmıştı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda V.K. ve C.K. isimli firari şüphelilerin Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bir otoparkta saklandıkları tespit edilmiştir. 12 Ağustos 2021 günü Siverek’te şüphelileri yakalamaya yönelik yapılan operasyonda şahıslar yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış ve cezaevine teslim edilmişlerdir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

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