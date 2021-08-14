Güvercinlik Mahallesi’nde su sorunu çözüldü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi’nde açtığı 480 metrelik sondaj kuyusuyla su sorununu çözüme kavuşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşların sağlıklı suya erişimi için çalışmalarını sürdürüyor. DİSKİ, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'ne saniyede 5 litre su verimliliğine sahip yeni sondaj kuyusu kazandırdı. Yürütülen çalışmayla vatandaşlara ulaşan suyun daha sağlıklı ve kesintisiz olması sağlandı. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, tamamlanan sondaj kuyusunda ‘pompa deneme’ işlemini gerçekleştirdi. Tutşi, Güvercinlik Mahallesi'nde uzun yıllardır su sıkıntısı yaşandığını söyledi. Kırsal mahallelerde su sorununu gidermek amacıyla sondaj kuyusu çalışmaları yürüttüklerini ifade den Tutşi, ''Hemşehrilerimizin en kaliteli hizmeti alması için gerek şehir içinde gerek kırsal mahallelerimizde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Geniş bir hizmet ağına sahip DİSKİ, vatandaşlarımızın konforu için çalışmaya devam edecek'' dedi.

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