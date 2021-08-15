Diyarbakır’da korkutan yangın: Apartman boşaltıldı

Diyarbakır'da bir apartmanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler daireyi sararken, apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın son katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın son katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangının çıktı. Dumanın yükseldiğini gören çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanda bulunan sakinler binadan kısa sürede tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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