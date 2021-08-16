Sur’da yüzme havuzu açıldı

ABD, tüm büyükelçilik personelini Kabil Havalimanı'na transfer etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan bir okulun bahçesinde çocukların yüzme öğrenmesi için havuz yapıldı.

Yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında ilçeye bağlı Alparslan Ortaokulu bahçesinde yapılan havuzda yüzme dersi alan çocuklara içinde yüzme için gerekli bütün malzemelerin olduğu çantalar hediye edildi.

Havuzun açılışına katılan Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, amaçlarının çocukların sosyal aktivitelere daha çabuk ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Yapılan konuşmanın ardından Kaymakam Çiftçi ve beraberindekiler ile birlikte çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.