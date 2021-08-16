Sağlık çalışanlarından özverili davranış Çay bahçesinde vatandaşları ikna ederek aşı yaptılar

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Korona virüs vakalarının en yoğun olduğu Diyarbakır'da aşılama ikna çabaları devam ediyor. Sokak sokak dolaşan sağlık çalışanları çay bahçesinde vatandaşları tek tek aşıladı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde vatandaşların toplu yaşadığı yerleri gezen sağlık çalışanları, ikna ettikleri vatandaşları aşılayarak kurallar ve tedbirler için uyarılarda bulunuyor. Bağlar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çay bahçesinde müşterileri oyun masasında ikna ederek aşı yapıtı. Batıkent çay bahçesinde aşı uygulamasına vatandaşlar ilgi gösterirken, bu uygulamadan dolayı ekiplere teşekkür ettiler.

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