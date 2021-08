Vakaların yüksek olduğu Diyarbakır'da ekipler çay bahçelerinde aşı yapıyor

Şeyhmus ÇAKAN/DİYARBARKIR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı verilerinde 100 binde 786,29 vaka oranıyla halen en üst seviyelerde bulunan Diyarbakır'da, aşılama çalışmaları her noktada yapılıyor. Aşı ekipleri, çay bahçelerini dolaşarak, halkı ikna ederek aşı yapıyor.

Koronavirüs vakalarının en fazla olduğu iller arasında bulunan Diyarbakır'da aşılama konusunda her yol deneniyor. Bağlar ilçesinde halkın toplu yaşadığı yerleri gezen ekipler, ikna ettikleri vatandaşları aşılayarak kurallar ve tedbirler konusunda da uyarılarda bulundu. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çay bahçesindeki vatandaşları artan vaka oranları, hastanelerdeki son durum konusunda da bilgilendirdikten sonra aşının önemini anlatıyor.

İKNA OLANLARA HEMEN AŞI

Ekipler tarafından ikna edilenlere hemen istedikleri aşı yapılıyor. Yapılan son ikna çalışmalarıyla birlikte aşıma oranlarında yükselme oldu. Diyarbakır Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, 110 filyasyon ekibi ile her alanda çalışma yaptıklarını söyledi. Tekin, "Ancak aşılama oranları halen istenilen seviyelere ulaşmadı. Ekiplerimiz çay bahçelerini, oyun alanlarını dolaşarak vatandaşlara aşının önemini anlatıyor. İkna olanlara hemen aşıları yapılıyor. Bu beladan kurtulmanın tek yolu şu an için aşı. Vatandaşların bu konuda hassasiyet göstermesini istiyoruz. Çünkü her geçen gün yoğun bakım ve servislerde hasta sayıları da artıyor. Bunların çoğu da aşı olması gereken ancak olmayanlardan oluşuyor" diye konuştu. FOTOĞRAFDHA-Sağlık Türkiye-Diyarbakır / Bağlar Şeyhmus ÇAKAN

2021-08-16 11:06:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.