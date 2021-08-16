Diyarbakır'da Hat Müzesi olacak Dağkapı Burçları’nda restorasyon başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Diyarbakır Surları’nı gelecek nesillere taşımak amacıyla 'Surlar’da Diriliş Başlıyor' sloganıyla başlattığı restorasyon çalışmaları devam ediyor.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan kentin merkezi konumundaki Dağkapı Meydanı’nda yer alan Dağkapı ve tek beden olarak bilinen 1, 2, 5 nolu burçlar ile 7 ve 8 nolu burçlarında çalışmalara başladı. Ekipler, restorasyon çalışmaları kapsamında Dağkapı’da yer alan 1 ve 2 nolu burçların dış cephe iskelelerinin kurulumuyla birlikte, dış cephelerde bitki temizliklerini yapıyor.

Mervani Mescidi’nin, asma tavan sökümleri ve sıvalı beşik tonozların raspası çalışmalarını tamamlayan ekipler, 1 ve 2 nolu burç ve Dağkapı teras katında döşeme yenilenmesi için çalışmalarına devam ediyor. 5 nolu burcun 2’nci katında sıva raspaları işlemlerini sürdüren ekipler, 7 ve 8 nolu burçlarda yıkılan tonozların güvenlik sorunu oluşturması sebebiyle askıya alınmasının ardından teras ve seğirdim yollarında bulunan toprak tabakanın temizliğine başlayacak.

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