Diyarbakır’da aşı seferberliği devam ediyor Vatandaşlar mobil aşı uygulama noktalarında aşılarını oluyorlar Ekipler ikna ettikleri vatandaşları hemen aşılayarak toplumsal bağışıklığı yakalamaya çalışıyor

Diyarbakır’da aşı olma oranlarının düşük olması sebebiyle başlatılan aşı seferberliği sürerken, kırsal mahalle ve şehir merkezinde kurulan mobil aşı noktalarını ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, ekiplerin aşı olmayan vatandaşları ikna ederek aşı olmalarını sağladıklarını belirterek, bütün Diyarbakır halkının aşı olmasını beklediklerini söyledi.

Diyarbakır’da aşı olma oranlarının düşük olması sebebiyle başlatılan aşı seferberliği sürerken, kentin birçok noktasında AVM ve kırsal mahallelerde kurulan aşı noktalarında aşı olmayan vatandaşların aşı olmaları sağlanıyor.

Aşı olmayanların oranının yüzde 51,7 ve korona virüs risk haritasında 100 binde 786,29 vaka oranıyla halen en üst seviyelerde bulunduğu kentte, mobil aşı ekipleri ile mobil aşı noktalarında bulunan sağlık çalışanları vatandaşların aşı olmalarını sağlıyorlar.



Ekipler her alanda aşılama yapıyor

Özellikle vatandaşların yoğunla kullandığı semt pazarları, kıraathane, çay bahçesi ve AVM’lerde ekipler, vatandaşları ikna ederek günlük 40 binin üzerinde kişinin aşı olmasını sağlarken, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, aşı uygulama noktalarında vatandaşları ikna eden ve aşılarını yapan ekipleri ziyaret etti.



“Vatandaşların aşı olmalarını istirham ediyorum”

110 filyasyon ekibi ile her alanda çalışma yaptıklarını belirten Diyarbakır Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, “Aşılama oranları halen istenilen seviyelere ulaşmadı. Ekiplerimiz çay bahçelerini, oyun alanlarında ve kıraathanelerde dolaşarak vatandaşlara aşının önemini anlatıyor. İkna olanlara hemen aşıları yapılıyor. Bu beladan kurtulmanın tek yolu şu an için aşı. Vatandaşların bu konuda hassasiyet göstermesini istiyoruz. Çünkü her geçen gün yoğun bakım ve servislerde hasta sayıları da artıyor. Bunların yüzde 90’ı aşı olması gereken ancak olmayanlardan oluşuyor. Toplumsal bağışıklığı yakalamak için yüzde 70’i yakalamamız lazım. Tüm vatandaşlara çağrım, en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşunda mutlaka aşı olmalarını istirham ediyorum" diye konuştu.

