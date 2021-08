Diyarbakır'da 38 yıllık baba mesleğini 6 yıldır severek yapıyor

AFAD açıkladı! Can kaybı artıyor!

Diyarbakır Sur ilçesi tarihi Tek Kapı karşısında ailesinin yılarca çalıştığı, şimdi de kendisinin hem yapıp hem sattığı bundan sonra da bu mesleği kendisinin sürdürmeyi hedeflediğini söyleyen Heybet Börü, tadını ve şeklini kaybetmeyen, sembol haline gelen büyük bir mutlulukla yaptığı halka tatlıları müşterilerine sunuyor.

Diyarbakır'da 38 yıldır tatlıcılık yapan ailesinin bundan sonraki mesleğini sürdürmeyi hedefleyen son 6 yıldır mesleği kendisinin devam ettirdiğini söyleyen Heybet Börü (19), halka tatlı yapıp sattığını ve bu işi aşkla yaptığını belirterek, "6 yıldır bu mesleği yapmaktayım aile mesleğimiz olan tatlıcılık işini 1983'dan bu yana yapmaktayız. Bu tatlının sürekli aynı lezzeti aynı tadı korumasının sebebi öncelikle sevgi katılarak yapılmasıdır. Malzemeler ön planda olmalı ve tabi ki bu işi yaparken zevk alarak yapıyoruz" dedi.

Türkiye'nin hemen hemen her yerinde görülen ve sembol haline gelen bu tatlıyı büyük bir aşkla yaptığını aktaran Börü, "Biz bu mesleğe aşığız ve bu yüzdendir ki 1983'ten beri tatlılarımızdaki lezzet aynı. Dedeyle torunun beraber oturup yiyebileceği bir tatlı ondan ötürü hala bu meslek sürdürülmektedir. Şu an birçok tatlıcı bu tatlıyı yaparken maliyeti düşürmek için glikoz, hazır şerbet veya makarnalık un kullanıyor bu insan sağlığına zararlıdır. Biz 1986'dan beri şekerimizi unumuzu yağımızı en kaliteli şekilde kullanmaktayız" diye konuştu.



"Yıllar içinde tadını ve şeklini kaybetmeyen nadir tatlılardan"

Halka tatlı yıllardır tadını ve şeklini kaybetmeyen nadir tatlılardan bir tanesi olduğunu da ifade eden Börü, "Kışın kan şekerinin düşmesinden ve sıcak çıkan bir tatlı olmasından dolayı daha çok rağbet var. Fakat çok bilinen ve her kesime hitap eden bir tatlı olduğundan yazın da sıcak olmasına rağmen vazgeçilmeyen bir lezzetidir. Yazın sıcaktan dolayı kıvamının tutması zor olan bir tatlıdır genelde bu halka tatlı işini yapan yerler kışın açık olur ama biz bu kıvamı tutturabildiğimiz için yazın da açıyoruz" şeklinde konuştu.

