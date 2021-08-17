Bağlar ilçesindeki 5 Nisan Mahallesine hizmet eli değdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar ilçesindeki 5 Nisan Mahallesine hizmet eli değdi

İHA

Bağlar ilçesindeki 5 Nisan Mahallesine hizmet eli değdi

50 bini aşan nüfusuyla bir çok ilçeden büyük olan Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi’nde uzun yıllara dayanan ihmallerin sonucu olan alt yapı ve üst yapı sorunları, Diyarbakır’ın AK Partili Bağlar ilçe Belediyesi tarafından son iki buçuk yılda yapılan hizmet seferberliğiyle çözüme kavuşturuldu.
Bağlar ilçe Belediyesi, ilçedeki bir çok mahallenin uzun yıllara dayanan kronikleşmiş sorunlarını çözerek vatandaşların yaşam koşullarını sağlıklı ve huzurlu hale getirmeye devam ediyor. 5 Nisan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Sakarya Caddesi modernize edilip alt yapı sorunları çözüme kavuşturularak Diyarbakır'ın yüksek cazibeli alış veriş merkezlerinden birine dönüştürüldü. Bağlar ilçe Belediyesi’nin son iki buçuk yılda mahallede gerçekleştirdiği ve halen sokak güzelleştirme çalışmalarıyla devam ettirdiği değişim, mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü.
5 Nisan Mahalle Muhtarı Mehmet Karahan, mahallede yaşanan değişimin en büyük nedeninin Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun çözüm odaklı hizmet anlayışından kaynaklandığını dile getirerek bu anlayışın vatandaşta olumlu karşılık bulduğunu söyledi.

“Yıllardır yapılmayan hizmetleri görüyoruz”
Karahan, ”Belediye Başkanımızın bizimle ve vatandaşlarla iletişimi çok iyi. Bugüne kadar mahallemize o kadar çok geldi ki sayısını hatırlamıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret edip destek sağlıyor, esnaflarla bir araya gelerek taleplerini dinliyor. Kapısı ve gönlü herkese açık, çözüm odaklı çalışıyor. Siyaset yapmıyor, herkese ve her kesime hizmet götürmeye çalışıyor. Sakarya Caddesi çok güzel hale geldi. Yıllardır asfaltlanmayan cadde ve sokaklarımızı asfaltlandı, metruk yapılar yıkıldı, çöp evler temizlendi, parke taşları döşendi, alt yapı ve üst yapıya dair sorunların yüzde doksandan fazlası çözüldü. 3 caddemiz kaldı, onları da illettik. İnşallah onların da yapılmasıyla mahallemiz çok daha yaşanılabilir hale gelecek. Mahalle sakinleri adına Bağlar Belediye Başkanımız sayın Hüseyin Beyoğlu ve gece gündüz demeden hizmet üreten belediye ekiplerine teşekkür ediyorum. Nasıl en doğal hak olarak hizmet talep ediyorsak, hizmet edeni de alkışlamak lazım. Tüm yöneticilerin böyle çalışmasını istiyoruz lazım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlat nöbetindeki ailelerden 3 Eylül çağrısı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden 3 Eylül çağrısı
HDP önündeki aileler, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler, evlat nöbetine kararlılıkla ...
Diyarbakır’ın kırsal ilçelerine 150 durak
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın kırsal ilçelerine 150 durak
Diyarbakır’da zabıta ekipleri kaçak kesim denetimine çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da zabıta ekipleri kaçak kesim denetimine ...
Diyarbakır'da 38 yıllık baba mesleğini 6 yıldır severek yapıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 38 yıllık baba mesleğini 6 yıldır ...
Diyarbakır'ın tarihi surlarındaki burçlarda restorasyon
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın tarihi surlarındaki burçlarda ...
Kulp’ta, dolandırıcılığa karşı vatandaşlara broşür dağıtıldı
YEREL HABERLER Kulp’ta, dolandırıcılığa karşı vatandaşlara broşür ...
Ramazan İzol’dan gündeme dair değerlendirmeler
YEREL HABERLER Ramazan İzol’dan gündeme dair değerlendirmeler
Diyarbakır’da aşı seferberliği devam ediyor Vatandaşlar mobil aşı uygulama noktalarında aşılarını oluyorlar Ekipler ikna ettikleri vatandaşları hemen aşılayarak toplumsal bağışıklığı yakalamaya çalışıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da aşı seferberliği devam ...
Evlat nöbetindeki baba: Siz gelmezseniz anneniz ve babanız hakkını helal etmez
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Siz gelmezseniz anneniz ve ...
Sinop'ta selde kaybolan Diyarbakırlı Faruk Adak'ı arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Sinop'ta selde kaybolan Diyarbakırlı Faruk Adak'ı ...
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP ve PKK’ya sloganlı tepki
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden HDP ve PKK’ya sloganlı ...
Bağlar Belediyesi'nden üniversite adayları için dev ücretsiz eğitim hizmeti
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi'nden üniversite adayları için dev ...
Kahve fiyatları bir ay içinde yüzde yüz arttı
YEREL HABERLER Kahve fiyatları bir ay içinde yüzde yüz arttı
Diyarbakır'da Hat Müzesi olacak Dağkapı Burçları’nda restorasyon başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Hat Müzesi olacak Dağkapı Burçları’nda ...
Diyarbakır-Ergani yolunda trafik kazası: 8 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır-Ergani yolunda trafik kazası: 8 yaralı
Herkes tatilde, onlar korona virüs savaşında Kahramanlar nöbette, aşısızlar tatilde Bilinçsiz tatil keyfi onları hastaneye mahkum ediyor Sağlık çalışanları 2 yıldır tatile çıkamadı
YEREL HABERLER Herkes tatilde, onlar korona virüs ...
Vakaların yüksek olduğu Diyarbakır'da ekipler çay bahçelerinde aşı yapıyor
YEREL HABERLER Vakaların yüksek olduğu Diyarbakır'da ekipler çay ...
Sağlık çalışanlarından özverili davranış Çay bahçesinde vatandaşları ikna ederek aşı yaptılar
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarından özverili davranış Çay ...
Mardin'de terör operasyonu: 31 gözaltı
YEREL HABERLER Mardin'de terör operasyonu: 31 gözaltı
Sur’da yüzme havuzu açıldı
YEREL HABERLER Sur’da yüzme havuzu açıldı
Evlat nöbetindeki baba: HDP çocuklarımızı onlara götürdü
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: HDP çocuklarımızı onlara ...
Halkın sağlığıyla oynayacaklardı: Bozuk etler imha edildi
YEREL HABERLER Halkın sağlığıyla oynayacaklardı: Bozuk etler imha ...
Diyarbakır’da korkutan yangın: Apartman boşaltıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da korkutan yangın: Apartman boşaltıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.