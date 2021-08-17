Bağlar ilçesindeki 5 Nisan Mahallesine hizmet eli değdi

50 bini aşan nüfusuyla bir çok ilçeden büyük olan Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi’nde uzun yıllara dayanan ihmallerin sonucu olan alt yapı ve üst yapı sorunları, Diyarbakır’ın AK Partili Bağlar ilçe Belediyesi tarafından son iki buçuk yılda yapılan hizmet seferberliğiyle çözüme kavuşturuldu.

Bağlar ilçe Belediyesi, ilçedeki bir çok mahallenin uzun yıllara dayanan kronikleşmiş sorunlarını çözerek vatandaşların yaşam koşullarını sağlıklı ve huzurlu hale getirmeye devam ediyor. 5 Nisan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Sakarya Caddesi modernize edilip alt yapı sorunları çözüme kavuşturularak Diyarbakır'ın yüksek cazibeli alış veriş merkezlerinden birine dönüştürüldü. Bağlar ilçe Belediyesi’nin son iki buçuk yılda mahallede gerçekleştirdiği ve halen sokak güzelleştirme çalışmalarıyla devam ettirdiği değişim, mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü.

5 Nisan Mahalle Muhtarı Mehmet Karahan, mahallede yaşanan değişimin en büyük nedeninin Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun çözüm odaklı hizmet anlayışından kaynaklandığını dile getirerek bu anlayışın vatandaşta olumlu karşılık bulduğunu söyledi.



“Yıllardır yapılmayan hizmetleri görüyoruz”

Karahan, ”Belediye Başkanımızın bizimle ve vatandaşlarla iletişimi çok iyi. Bugüne kadar mahallemize o kadar çok geldi ki sayısını hatırlamıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret edip destek sağlıyor, esnaflarla bir araya gelerek taleplerini dinliyor. Kapısı ve gönlü herkese açık, çözüm odaklı çalışıyor. Siyaset yapmıyor, herkese ve her kesime hizmet götürmeye çalışıyor. Sakarya Caddesi çok güzel hale geldi. Yıllardır asfaltlanmayan cadde ve sokaklarımızı asfaltlandı, metruk yapılar yıkıldı, çöp evler temizlendi, parke taşları döşendi, alt yapı ve üst yapıya dair sorunların yüzde doksandan fazlası çözüldü. 3 caddemiz kaldı, onları da illettik. İnşallah onların da yapılmasıyla mahallemiz çok daha yaşanılabilir hale gelecek. Mahalle sakinleri adına Bağlar Belediye Başkanımız sayın Hüseyin Beyoğlu ve gece gündüz demeden hizmet üreten belediye ekiplerine teşekkür ediyorum. Nasıl en doğal hak olarak hizmet talep ediyorsak, hizmet edeni de alkışlamak lazım. Tüm yöneticilerin böyle çalışmasını istiyoruz lazım” diye konuştu.

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