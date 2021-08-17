Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdemiral'den aşı çağrısı

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadri Özdemiral, öğretmen ve okul personellerini aşı olmaya davet etti.

Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadri Özdemiral, Öğretmenevinde kurulan aşı standına gelerek ikinci doz aşısını oldu. Özdemiral, ilçede görev yapan tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarına aşı olmaları çağrısında bulundu. Bilime, sağlık çalışanlarına ve aşıya güvenmelerini isteyen Özdemiral, eylül ayına daha sağlıklı ve daha güvenli bir şekilde girmenin yolu aşı olmadan geçtiğini söyledi. Özdemiral, "Bugün ikinci doz aşımı oldum. Herkes aşısını olmalı, tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları açık veya isteyen Öğretmenevimizde kurulan stantta giderek burada aşılarını olabilirler. Öğretmenlerimizi ve eğitim çalışanlarımız tereddütsüz aşı olmaya devam ediyor. İnşallah aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Eylül ayına yani yeni eğitim öğretim yılına güvenli bir şekilde girmemiz çocuklarımıza top yekun kavuşabilmemiz, toplumsal bağışıklığa katkı sunabilmemiz ve her konuda olduğu gibi bu konunda da örnek ve önder bireyler olmamız için aşı olmamız gerekiyor. Bizler Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sizlere güveniyor ve bu çağrımıza icabet edeceğinize inanıyoruz. Bilime güvenin aşıya güvenin" dedi.

Silvan Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Utangaç da, "Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadri Özdemiral'ın çağrısını anlamlı buluyoruz. Bugün itibariyle aşılama oranımız yüzde 45'lerdedir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın aşılama konusunda öncülük yaparak, tüm halkımızın aşı olmalarını sağlamaktır. Sağlık müdürlüğü olarak herkesi aşı olmaya çağırıyoruz. Aşı el Silvan diyoruz" diye konuştu.

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