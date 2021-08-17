Kız kardeşini öldüren şüpheli 11 yıl sonra yakalandı

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da ailesinin evlilik kararını reddeden kız kardeşi M.A.´yı öldüren L.A., 11 yıl sonra jandarma tarafından yakalandı.

Ergani ilçesinde, 7 Eylül 2011'de, ailesinin evlenmesi yönündeki kararını reddeden M.A., kardeşi L.A. tarafından öldürüldü. Olayın ardından oluşturulan ekipler, geçen süre içerisinde alınan istihbaratlar doğrultusunda L.A.'yı yakalamak için birçok adrese operasyon düzenledi. Jandarma, son olarak L.A.'nın, Ergani merkeze bağlı Kavaklı Mahallesi'ne geleceği bilgisini aldı. Bölgede önlem alan jandarma, L.A.'yı merada yakalanıp gözaltına alındı. L.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-08-17 16:19:37



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