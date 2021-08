DİSKİ’den selden zarar gören Ayancık’a araç ve personel desteği

AFAD açıkladı! Can kaybı artıyor!

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketi için bölgeye takviye ekip gönderdi.

Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketi nedeniyle DİSKİ Genel Müdürlüğü’nün, görevlendirdiği 6 personel ile 2 adet araç Sinop’un Ayancık ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

Ekiplerin uğurlanmasında konuşan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, kurumlarının her türlü görevi yerine getirmek için hazır olduğunu söyledi.

Selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Tutşi, Diyarbakır’dan her türlü destek ve katkıya hazır olduklarını ifade etti.

Tutşi, “Karadenizli kardeşlerimize destek için araçlarımızı ve personellerimizi bölgeye yolladık. Ekiplerimiz ihtiyaç görülen her alanda görevlerini ifa edecek” dedi.

