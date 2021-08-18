2 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasına gözaltı

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da çok sayıda kişiden yaklaşık 2 milyon TL toplayıp, 'dolandırma' suçunu işlediği iddia edilen E.O. (25), gözaltına alındı.

Kayapınar ilçesinde, iddiaya göre, otomotiv ve emlak sektöründe faaliyet gösteren E.O., bir süre önce aralarında iş insanlarının da bulunduğu çeşitli meslek gruplarındaki birçok kişiden yaklaşık 2 milyon TL topladı. Paralarını geri alamayan kişiler, kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise başvurarak E.O.'dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine E.O., güveni kötüye kullanmaktan gözaltına alındı. E.O.'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-08-18 12:35:08



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