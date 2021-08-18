Diyarbakır'da Hacı Bektaş-ı Veli anıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evleri ve Akademi Lise öğrencileri Anadolu’ya hoşgörü tohumları eken Hacı Bektaşı Veli’yi vefatının 750. yıl dönümünde andı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO tarafından anma ve kutlama programları arasına alınan Hacı Bektaşı Veli’nin, vefatının 750. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, her yıl 1622 Ağustos tarihleri arasında bir hafta süren Hacı Bektaşı Veli anma programına çok sayıda öğrenci katıldı. Anma programında eğitmenler, öğrencileri Hacı Bektaşı Veli’nin hayatı ve edebi kişiliği hakkında bilgilendirdi. Öğrenciler, konu hakkında merak ettikleri soruları eğitmenlere yöneltti. Hacı Bektaşı Veli’nin, kıymetli ve anlamlı sözlerinin de hatırlandığı anma etkinliği öğrencilerin, sema gösterisi, ilahiler okuması ve erenler için okunan dualarla sona erdi.

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