Diyarbakır'da 3 mahalle, karantinaya alındı

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, koronavirüs vaka sayılarının arttığı kırsal Kazancı, Mirzabey ve Aslanoğlu mahalleleri, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Bismil'deki vaka artışlarının ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmada, Covid-19 test sonucu pozitif çıkanların çoğunun adresinin 3 kırsal mahallede olduğu belirlendi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kırsal Kazancı, Mirzabey ve Aslanoğlu mahalleleri, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Mahalleler, güvenlik güçlerince giriş ve çıkışlara kapatıldı. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-08-18 13:14:33



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