İş adamlarını ve vatandaşları dolandırdığı iddiası asılsız çıktı, Ensari O. serbest bırakıldı

Diyarbakır’da aralarında iş adamlarının da olduğu çok sayıda kişiden yaklaşık 2 milyon TL toplayıp, dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen şahıs, serbest bırakıldı, iddialar asılsız çıktı.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde, iddiaya göre, bir otomotiv ve emlak sektöründe faaliyet gösteren işyeri sahibi Ensari O. (25) bir süre önce aralarında iş adamlarının da bulunduğu çeşitli meslek gruplarındaki birçok kişiden yaklaşık 2 milyon lira topladığı ve bunun üzerine paralarını geri alamayan kişilerin, kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise başvurarak Ensari O.'dan şikayetçi olduğu iddiaları asılsız çıktı. Ensari O. serbest bırakıldı.

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