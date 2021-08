Diyarbakır’da ‘Mezopotamya Kitap Fuarı’ için start verildi Aşı olmayanların fuara alınmaması gibi ek tedbirler alınacak

210 Ekim 2021 tarihleri aralığında Diyarbakır Fuarcılık A.Ş. (DİFAŞ) ve ALZ Grup ortaklığında Diyarbakır’da düzenlenecek olan “Mezopotamya Kitap Fuarı”nın startı verilirken, özellikle pandemiden kaynaklı endişelerin giderilmesi, aşı olmayanların fuara alınmaması gibi ek tedbirlerin alınacağını ifade edildi.

Katılımcılık yönüyle Türkiye’nin en büyük fuarlarından biri olan ve düzenlendiği her yıl bu yöndeki rekorunu yenileyen Kitap Fuarı için yayıncı, yazar ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan bir “Danışma Kurulu” desteğiyle organize edilecek.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelen Danışma Kurulu Üyeleri Mezopotamya’nın tarihi ve kültürel birikimine yakışır bir fuar organizasyonu için izlenecek yol ve yöntemlerin yanı sıra düzenlenecek etkinlikleri de görüştüler.

Toplantıda, “Mezopotamya” markasıyla bu yıl ilki düzenlenecek fuarda çok dilli ve çok kültürlü bir katılımın esas alınması, yurt içi ve yurtdışından fuara katılım sağlayacak olan yayıncılara gerekli lojistik desteklerin sunulması, pandemi yayılımına karşı gerekli tedbirlerin alınmasına varıncaya kadar bütün ince detaylar görüşüldü.



Yurt içi ve yurtdışından yoğun ilgi

Kitap fuarına şimdiden hem yurt içinden, hem de Kuzey Irak, İran ve diğer komşu ülkelerden yoğun bir ilginin olduğuna işaret eden Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, “Fuarın en iyi şekilde organizasyonu için kentteki bütün kurum ve kuruluşların içinde yer alacağı bir yapılanmayla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunun için hem Diyarbakır’daki, hem de Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet yürüten yayın kuruluşları ile sürekli iletişim halindeyiz. Danışma Kurulumuzu da bu paralelde oluşturmuş bulunuyoruz. Kentimizin bütün bileşenlerinden aldığımız güçle fuarımızı en yüksek katılımla ve büyük bir başarıyla tamamlayacağımızdan şüphemiz yok” dedi.



Aşı olmayanlar alınmayacak

Özellikle pandemiden kaynaklı endişelerin giderilmesi, aşı olmayanların fuara alınmaması gibi ek tedbirlerin de alınacağına işaret eden Danışma Kurulu Üyeleri, özelde Diyarbakır’a, genelde Mezopotamya coğrafyasına yakışır bir fuar için üzerlerine düşen her türlü görev ve sorumluluğun kesintisiz yerine getirileceklerini, pandemi nedeniyle yayın kuruluşlarını içinde bulundukları ekonomik sıkıntılar dikkate alınarak, katılımcı firmalara her türlü desteği sunmak için mevcut imkânların seferber edileceğini belirttiler.

