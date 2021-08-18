Silvan'da Engelliler için akü sarj istasyonu kuruldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan İlçesi Hükümet Konağı Önündeki Parka akülü tekerlekli sandalyeler için şarj istasyonu kurdu. Aracını şarj etmek için istasyona gelecek olan engelliler aynı zamanda istenilen her hangi bir tanıtım videosunu ya da hizmeti veren kurumun tanıtım videosunu ve şarj miktarı durumu göstergesini de ekranda izleyebilecek.

24 saat hizmet verebilecek bir şekilde tasarlanan istasyonda 10 ve +55 dereceye kadar hava koşullarında çalışacak olan makinenin, akü dolduğunda otomatik olarak şarjı da kesebilme özelliği bulunuyor.

Sürekli akülü araç kullanan engelliler için en büyük sıkıntının aracın aküsünün bitmesi dolduğunu belirten engelli Muhammet Gezer, "Daha önce dışarıda işlerimiz olduğunda aniden akümüz bitmek üzereyken mecburen eve dönmek zorunda kalıyorduk. Akü şarj istasyonu sayesinde bu sorunun ortadan kaldırıldı. Kendilerine destek olan Diyarbakır Valiliğine, Silvan Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi.

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