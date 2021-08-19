Diyarbakır'da kadınlara aşure ikramı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla kadınlara, dostluğun ve sevginin sembolü olan aşure ikram etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 9 Ağustos’ta başlayan Muharrem ayı nedeniyle Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı Kadın Yaşam Merkezi'nde kadınlara aşure dağıttı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın, düzenlediği aşure etkinliğinde kadınlara, Kerbela olayının anlam ve önemini aktarıldı, Kur'anı Kerim'den Aşrı Şerif Necm suresi okundu.

Büyükşehir Belediyesi, aşure etkinliğinin sonunda Kadın Yaşam Merkezi’nden yararlanan kadınların çocuklarına çeşitli oyuncaklar armağan etti.

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