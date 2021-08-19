Silvan El-Cezeri Akademi Lise öğrencilerine oryantasyon eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan ElCezeri Akademi Lise öğrencilerine oryantasyon eğitimi verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, yakın zamanda Silvanlı gençlerin, hizmetine sunduğu ElCezeri Akademi Lise, faaliyetlerine başladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, TYT ve AYT sınavlarına hazırlanacak gençlerin, 20212022 eğitim ve öğretim dönemini verimli şekilde geçirmelerini sağlamak için Silvan ElCezeri Akademi Lise öğrencilerine oryantasyon eğitimi verdi. Silvan ElCezeri Akademi Lisesi seminer salonunda gerçekleşen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı. Düzenlenen etkinlikte rehber öğretmenler, akademik takvim okul aile birliği, veli ve velilik görevleri, okul fobisi, öğrenci gelişim özellikleri, aile ilişkilerinin çocuğa yansıması, istismar ve ihmal, uyum ve davranış bozuklukları, ilkyardım, sağlık, öz bakım ve hijyen, iletişim, çalışma ortamının hazırlanması, ders çalışma teknikleri vb. birçok konu hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan ElCezeri Akademi Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin, başarı grafiklerini yükseltmek için farklı tarihlerde bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edecek.

Eğitim hizmetlerinin ücretsiz verildiği Silvan ElCezeri Akademi Lisesi’nde kayıtlar devam ediyor. Ders takviyeleri ve TYT, AYT kurslarından yararlanmak isteyen Silvanlı gençler, kayıt için Cami Mahallesi, Bitlis Caddesi Kulfa Kapısı karşısı Eski Kültür Merkezi’ne gelerek bizzat başvuruda bulunabilecek.

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