Bağlar’da kaderlerine terk edilen iki aile ve beş çocuğa Başkan Beyoğlu yardım eli uzattı

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesi’nde yakınları tarafından terk edilen aynı aileye mensup Ç.E. ve H.E. ile 5 çocuğuna Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yardım eli uzattı.

Bağlar ilçesinde aynı evde yaşayan ve aynı aileden olan iki anne ile 5 çocuktan oluşan ailelerin dramı görenlerin yüreğini yakıyor. Tek gözlü, bakımsız ve ısıtma sistemi olmayan evde yaşama tutunmaya çalışan ailelerin ne çalışanı ne de geliri yok. Komşulardan gelen yardımlarla ayakta durma mücadelesi veren Ç.E. ve H.E.’nin görenleri ağlatan hayat öyküsü bununla da sınırlı değil. Sıcak su dökülmesi nedeniyle vücudunda yanıklar ve yaralar oluşan 4 yaşındaki minik M.E.’nin tedaviye ihtiyacı var.

Elti olan anneleri ve çocuklarını ziyaret eden Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, karşılaştığı manzara karşısında duygu dolu anlar yaşayarak ailelerin hayata tutunması için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hiçbir vatandaşın çaresiz ve sahipsiz olmadığının altını çizen Başkan Beyoğlu, bu doğrultuda ilçenin her yerinde yaşayan vatandaşlara ulaşarak sorun ve taleplerini karşılamaya özen gösterdiklerini söyledi.

Beyoğlu, ”Göreve başladığımız tarihten beri sürekli olarak milletimizle iç içeyiz. Vatandaşlarımızın derdiyle dertlenmekten ve çözüm üretmekten hoşnut oluyoruz. Bizi üzen bir çok hikaye ile karşılaşıyoruz. Belediye başkanı şehrin emini demektir. Vatandaşlarımızın her türlü sorunu ile ilgilenmek zorundayız. Bu iki ailemize de imkanlar dahilinde gerekli desteği vereceğiz inşallah” dedi.



“İnsani duruşundan dolayı başkana teşekkür ediyoruz”

Bağlar İlçe Belediye Başkanı Beyoğlu’nu burada görmekten büyük memnuniyet duyduklarını anlatan Ç.E. ve H.E.’nin komşuları, yapılan bu anlamlı davranışın ailelerin yaşama tutunması adına çok kıymetli olduğunu kaydetti. İki kadının küçük yaştaki çocuklarıyla ayakta kalmasının zor olduğunu belirten mahalle sakinleri, ”İki aile de gördüğünüz gibi büyük dram yaşıyor. Öyle gururlu bir yapıları var ki bugüne kadar kimseden yardım da istemediler. Sağolsun başkan bey gelip ziyaret ederek sahip çıktı. Bu duyarlı ve insani duruşundan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Biz onun bu yapısını zaten biliyorduk, buraya kadar gelip gerekli desteği vererek bir kez daha gösterdi“ şeklinde görüş belirttiler.

Ziyaretin ardından Başkan Beyoğlu, Kaynartepe ve Şeyh Şamil mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek bir süre sohbet etikten sonra bölgeden ayrıldı.

