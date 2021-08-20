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Diyarbakır'da ambulanslardan Türkçe ve Kürtçe aşı anonsu

DHA

Diyarbakır'da ambulanslardan Türkçe ve Kürtçe aşı anonsu


Burak EMEK-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRKİYE'nin aşılamada en düşük 10 ili arasında yer alan ve vaka sayılarının hızla artış gösterdiği Diyarbakır'da, sahaya çıkan sağlık ekipleri, ambulansla Türkçe ve Kürtçe anonslar yaparak aşı çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre aşılamada yüzde 54,1 ile en düşük 10 il arasında yer alan ve vaka sayılarında ise 100 binde 627,55 oranıyla en üst seviyede bulunan Diyarbakır'da sağlıkçılar ambulansla cadde ve sokaklara çıktı. Kayapınar ilçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından 8 aşı, 14 filyasyon ve 2'si sabit 5 grup da kırsal mahallede aşılama yapmak üzere ekipler oluşturuldu. Günlerdir süren saha çalışmasında ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren, aşılama oranı az olan noktalarda, ambulanslarla Türkçe ve Kürtçe anonslarla aşı çağrısı yaptı. Ekipler, bu sayede aşılamayı artırıp aynı zamanda da vaka sayılarında düşüşü sağlamak için çalışıyor. Sağlık ekipleri, gittikleri yerlerde esnafı da gezerek aşı olmayan veya olmak istemeyenler için ikna çalışması yürütüyor.
'ANONSLARLA AŞIYA İLGİ ARTTI'
Kayapınar İlçe Sağlık Müdürü Doktor Hidayet Bakaç, vatandaşların, mobil ve sabit aşı noktalarında randevusuz aşı olduğunu söyleyerek, "Aşı oranlarımız burada iyi bir halde devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Hem kendileri hem de sevdikleri için bir an önce aşılarını tamamlamalarını istiyoruz. Tekrar kapanmaların olmaması, ölümlerin yaşanmaması ve normal hayata dönmek için aşıya davet ediyorum. Ambulanslarla yola çıktıktan sonra özellikle Türkçe ve Kürtçe anonslarla vatandaşların aşıya ilgisi daha da artmaya başladı. Özellikle ambulansın da yanımızda olmasından dolayı daha fazla güven duyuyor vatandaşlar ve aşılara rağbet etmeye başladılar" dedi.
'AŞILAMAYLA YOĞUNLAŞAN VAKA SAYILARINI DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ'
İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürü Doktor İhsan Eken, sahada hem filyasyon hem de aşılama çalışmalarını koordine ettiklerini belirterek, "Yoğun bir tempo yürütüyoruz. Hem köylerde hem merkezde ve alışveriş merkezinde yerler var. Diğer yandan aile hekimlerimizle vatandaşlarımıza ulaşıp aşılama faaliyetini etkin şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Diğer yandan da filyasyon çalışmaları devam ediyor. Yoğunlaşan vaka sayısını düşürüp, aşılamayı artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
'AŞI OLMAYA KORKUYORDUM AMA MORAL VERDİLER'
Türkçe ve Kürtçe anonsların ardından aşı olan Metin Yiğitalp, daha önce hiç aşı olmadığını, ekiplerin kendilerine geldiğini dile getirerek, "Allah razı olsun. İnşallah aşımızı yaptık, kurtulduk. İlk dozumu oldum. Herkes aşı olsun. Ben de rahatsızdım, hastaydım. Aşı olmaya korkuyordum ama çok şükür güç ve moral verdiler" dedi.
Esnaf İlhan Kahraman ise, aşı ekipleri kapısının önüne kadar gelip bilgilendirdiği için ilk doz aşısını yaptırdığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-08-20 10:56:15

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