DİSKİ, selden etkilenen Sinop'ta çalışmalara başladı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, selden etkilenen Sinop'un, Türkeli ilçesinde çalışmalara başladı.

DİSKİ, Sinop'ta meydana gelen sel felaketinin izlerinin silinmesi için farklı illerden gelen çok sayıda ekip ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklarda altyapıdaki sıkıntıları gidermeye destek vermek amacıyla Türkeli’ne giden DİSKİ ekipleri, çalışmalarını sel felaketi sonrası balçık dolan ev, iş yerleri ile cadde ve sokaklarda yoğunlaştırdı. DİSKİ, Sinop’un Türkeli ilçesinde altyapı sorunları giderilene kadar çalışmalarına devam edecek.

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